Где заработать молодежи? Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Агент по загородной недвижимости и ассистент продюсера вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Агент по загородной недвижимости и ассистент продюсера вошли в топ самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи в Москве. В среднем такие специалисты могут зарабатывать около 100-180 тысяч рублей в месяц, сообщил ТАСС со ссылкой данные сервиса «Работа.ру».

Подборку составили ко Дню студента, который отмечается 25 января. По словам аналитиков, вакансии для молодого населения чаще всего не требуют большого опыта, а позволяют повышать квалификацию с помощью работодателя. Причем многие предложения можно совмещать с учебой.

Так, больше всего готовы платить начинающему агенту по загородной недвижимости – 180 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь небольшой опыт в продажах, обладать гибким мышлением, быть ответственным и трудоспособным. Кроме того, в столице на доход в 100 тысяч рублей может рассчитывать ассистент продюсера.

Ранее KP.RU писал, что зарплата консьержа в одном из жилых домов удивила москвичей и вызвала бурное обсуждение в соцсетях. При графике 2/4, с 09:00 до 20:30 соискателю предлагают оплату в размере 11 тысяч рублей в месяц.