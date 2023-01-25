Историк Бурт перечислил главные московские адреса Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий работал в театре Пушкина, в «Современнике» и в Театре на Таганке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Историк и журналист Валерий Бурт в беседе с «Мослентой» назвал главные московский места советского поэта, актера театра и кино, барда Владимира Высоцкого. Будущий кумир нескольких поколений родился в Мещанском районе и провел там свои первые годы жизни.

«Появился на свет 25 января 1938 года в роддоме № 8 Дзержинского района. Адрес: 3-я Мещанская, 61/2. Жил Высоцкий неподалеку — "дом на Первой Мещанской в конце"», — уточнил эксперт. Он отметил, что сейчас эта улица носит другое название – улица Щепкина.

Бурт добавил: через несколько лет вместе со своей семьей Высоцкий переехал в Германию. За границей он пробыл недолго и уже через два года вернулся в Москву. На этот раз он поселился на Большом Каретном переулке. Этому столичному адресу посвящена знаменитая одноименная песня артиста.

Учился Владимир Высоцкий также в Москве: сначала в Московском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева (сейчас НИУ МГСУ), а затем в школе-студии МХАТ. После этого он начал работать в театре Пушкина, в «Современнике» и в Театре на Таганке. Последним московским адресом актера и исполнителя стала Малая Грузинская улица, дом 28: здесь Владимир Семенович жил с 1975 по 1980 годы.

Ранее KP.RU сообщал, что квартиру, в которой жил Владимир Высоцкий, выкупил уральский миллионер. Он будет сдавать жилплощадь за 20 тысяч рублей в сутки.

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