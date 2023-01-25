Москвичам рассказали, как получить бесплатную путевку во всероссийские детские центры

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 11 до 17 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московские школьнику смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры – «Орленок», «Алые паруса», «Океан» и «Смену». Самых талантливых ребят определят с помощью конкурсного отбора, сообщили на сайте столичной мэрии.

Между школьниками от 11 до 17 лет распределят более 400 путевок на 25 смен. В них войдет проживание, питание, а также участие детей в программе смены. При этом медицинскую страховка, дорогу до центра и обратно родителям придется оплатить самостоятельно.

Ближайшие заезды начнутся в конце февраля в ВДЦ «Смена», заявки будут принимать до 31 января. Основными темами программы станет профориентация, волонтерская деятельность, развитие творческих способностей ребят. Подать заявку можно будет на программу «Гагаринский старт» в «Орленке» с 28 марта по 17 апреля, а на программу «Под алыми парусами» в ВДЦ «Алые паруса» – с 19 апреля по 12 мая.

Для оформления заявки нужно представить характеристику из школы, дипломы и грамоты, которые соответствуют тематике смены. Бесплатную путевку могут получить дети с ОВЗ, а также школьники, переболевшие коронавирусной инфекцией.

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