На Киевском направлении МЖД 28 и 29 января изменится движение поездов Фото: пресс-служба МЖД

С 12:40 28 января до 17:00 29 января на Киевском направлении изменится расписание поездов. Попеременно планируют закрыть главные пути: в субботу второй главный, в воскресенье — третий. В это время движение будет осуществляться по двум другим главным путям. Все ограничения связаны с работами к запуску МЦД-4, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На предстоящих выходных специалисты модернизируют систему управления движением поездов на участке от Киевского вокзала до станции Очаково. Работы пройдут во время наименьшего пассажиропотока.

На этот период, с обеда субботы до вечера воскресенья, часть поездов Киевского направления отменят, интервалы остальных увеличат до 25 минут. Составы в сторону Москвы не будут останавливаться на станции Поклонная, также возьмут паузу некоторые Аэроэкспрессы во Внуково.

Ранее KP.RU сообщал, что ночное расписание некоторых пригородных поездов трех направлений МЖД изменят с 22 по 27 января.