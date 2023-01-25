Самые дешевые квартиры сдавали в аренду в Москве за 25 тысяч рублей

Однокомнатные квартиры занимают 31,3% экспозиции, двухкомнатные —39,5%, а трехкомнатные — 19,8% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве самое дешевое арендное жилье со ставкой до 25 тысяч рублей в месяц составляет около 4,3% от всего числа предложений, сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

По словам аналитиков, квартиры под сдачу с ценой от 26 до 45 тысяч рублей занимают 34,4% в экспозиции, а от 46 до 65 тысяч рублей – 28,7%. Жилплощадь стоимостью от 66 тысяч и выше составляет порядка 29,6%.

В столице, за исключением ЗеЛАО, большую часть жилья под аренду составляют однокомнатные квартиры и двухкомнатные квартиры – 31,3% и 39,5% соответственно. «Трешки» занимают 19,8%, квартиры более чем с тремя комнатами – 4,1%, комнаты – 5,3%.

За год аренда «однушек» больше всего подешевела в ЮВАО – на 5,5%: с 34,9 тыс. рублей до 33 тыс. рублей; в ЮЗАО – на 5,2%: с 38,3 тыс. до 36,3 тыс. рублей. Арендная ставка однокомнатных квартир в центре Москвы уменьшилась на 3,5%: с 57 тыс. до 55 тыс. рублей.

Ранее KP.RU писал, что минимальная стоимость ремонта в московской «однушке» составляет от 1,5 до 1,8 млн рублей.

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