Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на Большой Черемушкинской улице в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на Большой Черемушкинской улице водитель сбил человека, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 25 января.

На кадрах с места происшествия видно, как девушка выбегает на пешеходный переход, однако не успевает пересечь дорогу и попадает под колеса машины. На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Уточняется, что движение в районе аварии не затруднено.

«Просим водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов», - добавили в Дептрансе.

Ранее KP.RU писал, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 28 км МКАД в Москве. Сведений о пострадавших не поступало.