Автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на Большой Черемушкинской улице в Москве

На месте ДТП работают оперативные службы города
Фото: Департамент транспорта Москвы
В Москве на Большой Черемушкинской улице водитель сбил человека, пересекающего проезжую часть по пешеходному переходу, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта 25 января.
На кадрах с места происшествия видно, как девушка выбегает на пешеходный переход, однако не успевает пересечь дорогу и попадает под колеса машины. На месте ДТП работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам столичной Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.
Уточняется, что движение в районе аварии не затруднено.
«Просим водителей быть более внимательными вблизи пешеходных переходов, снижать скорость и пропускать пешеходов», - добавили в Дептрансе.
Ранее KP.RU писал, что авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 28 км МКАД в Москве. Сведений о пострадавших не поступало.