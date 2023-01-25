В Москве полицейские задержали мужчину, который занимался подделкой миграционных документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Москвы пресекла оборот поддельных миграционных документов. Как сообщает «МВД Медиа», на улице Академика Арцимовича задержали 46-летнего приезжего, который за вознаграждение снабжал нелегалов уведомлениями о прибытии. Известно, что ему помогали двое сообщников, их также задержали.

С мая 2021 года иностранцы обращались к подозреваемому за незаконной помощью. Тот распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии и вносил в них данные своих клиентов. Документ мужчина заверял поддельными печатями, которые ранее купил в интернете. Заполненные формы злоумышленник отправлял своим сообщникам, которые вносили фиктивные данные информацию в официальную информационную базу.

Стоимость услуг варьировалась от 4,5 до 6 тыс. рублей. Клиентами злоумышленника по предварительным данным стали более 500 мигрантов.

Во время обыска дома у задержанного нашли и изъяли 11 поддельных бланков уведомлений, печати, черновики, принтер и ноутбук, банковские карты и телефоны.

Возбуждено уголовное дело об обороте поддельных документов. Также оперативники установили и задержали сообщников предпринимателя — двоих мужчин, 34 и 41 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.

Ранее в Москве задержали мигрантов, торгующих на проспекте Мира товарами сомнительного происхождения. Как писал KP.RU, в ассортименте были, в том числе и поддельные документы, дающие право на проживание в России иностранцам.