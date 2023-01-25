Подвал театра «Русская песня» загорелся в центре Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ

В подвале театра «Русская песня» в центре Москвы произошло возгорание. Внутри здания наблюдается плотное задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На место происшествия уже прибыли пожарные. Они ищут очаг возгорания.

Пожар начался в подвальном помещении театра «Русская песня» находящегося в бизнес-центре Diamond Hall на Олимпийском проспекте.

Информация уточняется.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в особняке Елагина на Страстном бульваре. Возгорание в старинном здании также началось в подвальных помещениях. Особняк, построенный в 1898 году, сейчас отдан под аренду разными заведениями. Пламя вспыхнуло в личных вещах одного из посетителей кальянной. Огонь успел распространиться на пять квадратных метров, затем его локализовали и потушили. О пострадавших не сообщалось.