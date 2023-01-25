Нательные кресты на миллионы рублей нашли домодедовские таможенники у пассажирки из Дубая

Общая стоимость ювелирных изделий оценивается в 13 миллионов рублей. Фото: Домодедовская таможня

Домодедовские таможенники обнаружили 18 нательных крестов, инкрустированных бриллиантами, в ручной клади у пассажирки, прибывшей в столицу из Дубая, сообщили в пресс-службе таможни.

Уточняется, что пройти через «зеленый» коридор с дорогостоящими украшениями попыталась гражданка Румынии. Она намеревалась провезти цепочки и подвески из белого золота 750 пробы. Общая стоимость ювелирных изделий оценивается в 13 миллионов рублей.

Также в ее сумке нашли незадекларированные часы известного бренда Bulgari. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за незаконно перевозимые товары превысила четыре миллиона рублей.

В действиях пассажирки усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 226. УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров» и 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

Ранее KP.RU писал, что в Шереметьево таможенники задержали пассажирку с 186 украшениями из золота и серебра.