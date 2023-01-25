В Москве мужчина решил прокатиться на «Ленд Ровере» и стал фигурантом уголовного дела Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

38-летний москвич увидел во дворе жилого дома на Садовой-Черногрязской улице припаркованный автомобиль «Ленд Ровер», который владелица забыла закрыть. Мужчина, недолго думая, сел за руль иномарки доехал до Ленинского проспекта, где оставил транспортное средство и скрылся. Теперь он стал фигурантом уголовного дела об угоне, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Оперативники Басманного района столицы задержали подозреваемого. Выяснилось, что злоумышленник завладел авто без цели хищения.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, которое грозит исполнившему мечту москвичу, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее KP.RU писал, что 22-летний москвич угнал каршеринговый автомобиль и разбил его, врезавшись в столб. Молодой человек признался, что планировал только покататься.