Мавзолей Ленина закроют на два месяца для проведения профилактических работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мавзолей Ленина закроют на два месяца. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО) РФ. Это необходимо для проведения профилактических работ.

С 13 февраля по 15 апреля 2023 года посетителей не будут пускать в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены.

Профилактические работы проводят в Мавзолее регулярно — примерно раз в два года, их детали обычно не оглашаются. В последний раз усыпальницу закрывали месяц назад, но всего лишь на один день, а до этого — в 2022 году.

Напомним, что Владимир Ленин умер 21 января 1924 года. Через несколько месяцев после его смерти возле Кремлевской стены установили Мавзолей, в который поместили забальзамированное тело вождя. Усыпальница была деревянной, затем ее обновили, а в 1929 году заменили каменной. На время Великой Отечественной войны тело Ленина вывозили в Тюмень.

Мумию вождя сохраняют по уникальным методикам, разработанным отечественными специалистами. Подобные технологии применяли для бальзамирования тел 13 политических лидеров разных стран.

Ранее KP.RU сообщал, что мавзолей закрывали на один для профилактических работ 1 января 2023 года.