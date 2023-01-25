Главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных в центре Москве отреставрируют Фото: mos.ru

В Таганском районе отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Особняку вернут исторический облик конца XIX века. После завершения работ в здании планируют разместить администрацию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных еще в конце XVIII века. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии и требует масштабной реставрации. Специалисты восстановят утраченные элементы декора и создадут специальные экспозиционные зондажи для демонстрации горожанам и гостям столицы кирпичной и белокаменной кладки. Благодаря этому можно будет узнать, как выглядели стены дома в разные исторические периоды.

В 1850–1860-х был надстроен третий этаж, для фасадов сделали новую отделку в стиле эклектики. В 1940-м дом «вырос» еще на два этажа, а со стороны главного фасада появился новый вход с бетонной лестницей. Рабочие полностью сбили лепной декор, а стены заштукатурили. Найденные под внешним слоем остатки декоративных элементов в основном относятся к концу XIX века, этот облик и планируют вернуть, однако все надстройки сохранят.

Для воссоздания эклектичного декора будут использовать архивные фотографии 1938 года. Главный вход превратят в оконный проем, а попасть в здание можно будет со двора. Также реставраторы «вернут» слуховые окна, кирпичные трубы и дымники. Чугунный балкон приведут в порядок.

Внутри дома восстановят историческую планировку помещений. Также вернут ранее демонтированные печи. В комнатах положат паркетные полы, восстановят декоративную роспись стен. В боковой части здания предлагается восстановить чугунную лестницу 1880-х годов, утраченную в начале прошлого века.

Усадьба была продана за долги, пережила пожар, видела многих владельцев, а в 1920-е годы бывший усадебный дом стал жилым и принадлежал жилищно-арендному кооперативному товариществу при заводе «Серп и Молот». В здании размещались коммунальные квартиры. В 1985 году главный дом передали Центральному музею древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, однако коммуналки полностью расселили только в начале 2000-х. Теперь в здание переедет администрация музея.

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