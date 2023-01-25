Диетолог Соломатина рассказала, в каких продуктах чаще всего встречаются паразиты

Диетолог Соломатина: В каких продуктах чаще всего встречаются паразиты Фото: Иван ВИСЛОВ

Диетолог из Москвы Елена Соломатина рассказала о том, в каких продуктах чаще всего встречаются паразиты. В основном это продукты животного происхождения, вроде мяса и рыбы, но не редко паразита можно найти и в зелени. Об этом пишет издание «Москва 24».

В первую очередь опасаться стоит свинины, потому что чаще всего паразиты встречаются именно во всеядных животных, которые ещё и едят непонятно что. Поэтому крайне опасно есть непрожаренный свиной шашлык, так как в мясе могут остаться личинки паразитов.

Столь же рискованно есть речную рыбу, но только если она недостаточно хорошо пропечена/прожарена. Но паразита можно подцепить и с зелени, причём риск куда выше. Личинки могут остаться на тех овощах, на которых много тяжело промываемых мест. Если в таких щелях остаётся земля или грязь - в ней запросто останется паразит, а зелень практически никогда не подвергается термической обработке.

Соломатина также назвала основные симптомы заражения паразитами - это усталость и сниженный гемоглобин, ослабленный иммунитет и аллергические реакции. Чтобы избежать этого мясо стоит как следует термически обрабатывать, а зелень - замачивать в воде несколько раз, чтобы точно промыть все участки.

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