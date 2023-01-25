Студентка МГУ попросила Путина взять её на работу в администрацию во время открытия кластера «Ломоносов»

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Сегодня, 25 января, в Москве состоялось открытие кластера научно-технологической долины МГУ, а именно - кластера «Ломоносов». На это важное событие приехал лично президент РФ Владимир Путин, и во время встречи с ним одна из студенток попросила взять её на работу в администрацию главы государства. Об этом пишет издание РИА Новости.

Как заявила сама девушка, она родом из Краснодарского края, «по уже сложившейся традиции губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева», захотела узнать, сможет ли она получить работу в администрации президента. Путина вопрос озадачил, но сразу отвергать студентку он не стал.

Владимир Владимирович отметил, что трудоустройство девушки будет зависеть от результатов её учёбы, и указал на то, что для поддержания страны стоит рассмотреть не только администрацию президента, но и другие направления - МИД, международные российские компании.

Тем не менее Путин пообещал передать данные студентки в кадровую службу своей администрации.

Ранее KP.RU сообщал о том что в Москве, в Татьянин день, состоится открытие двух первых корпусов научно-технологической долины МГУ.