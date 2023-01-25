Овчинский: На российские дороги готовится выйти первый российский электрогрузомобиль EVM PRO

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Полностью российский продукт с отечественной «начинкой» EVM PRO создан на базе шасси УАЗ Профи. Собственной разработкой компании стал электродвигатель. Зарубежный элемент один - аккумуляторные ячейки, но и его планируют заменить на российский аналог. Машина тянет до 1 тонны груза и подойдёт для городской логистики. Заряда хватает на поездку длиной до 300 километров.

Подготовленный ФГУП "НАМИ" и утвержденный Росстандартом документ подтвердил безопасность конструкции электрогрузомобиля EVM PRO, который полностью соответствует предъявляемым требованиям и готов к эксплуатации на российских дорогах.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, являющаяся резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» включена в Московский межотраслевой кластер электромобилестроения.

«Он должен стать основной платформой для организации проектов в области создания компонентной базы для производства и обслуживания электротранспорта, отработки новых технологий для организации серийного производства легковых электромобилей, электрических малотоннажных грузовиков и электробусов, - отметил глава ведомства. - Сегодня в его составе более 40 компаний».

Использование конструкции электрогрузомобиля ранее было согласовано с ООО "Ульяновский автомобильный завод"- изготовителем базовых автомобилей. Кроме того, машина успешно прошла испытания в Центре испытаний ФГУП "НАМИ" по некоторым показателям согласно перечню доработок, внесенных в конструкцию базового автомобиля. Безопасность подтверждена положительными результатами испытаний по Правилам ООН № 100.

К примеру, эксперты провели проверку тормозной системы электрогрузомобиля. В итоге было подтверждено, что машина безопасна для работы на дорогах общего пользования даже в экстренных ситуациях. Во время тестирования новинки также доказана ее устойчивость к боковым кренам и безопасность при прохождении поворотов.

Напомним, предсерийный образец EVM PRO был представлен в феврале 2022 года в ОЭЗ «Технополис Москва». Сейчас здесь вышло на финишную прямую строительство завода по серийному выпуску электрогрузомобиля. Мощность производства составит 1000 машин в год.