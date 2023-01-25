Сценарист сериала «Мост» и экс-редактор «Аншлага» Дмитрий Курилов найден мёртвым в Москве

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На севере Москвы, возле одного из подъездов многоэтажного дома, было обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Сегодня, 25 января, стало известно о том что погибшим мужчиной оказался сценарист сериала «Мост» и экс-редактор «Аншлага» Дмитрий Курилов. Информация об этом распространилась в СМИ.

Информацию о смерти Курилова корреспонденту KP.RU подтвердила его супруга Светлана. Женщина отказалась развёрнуто комментировать ситуацию, однако сообщила что Дмитрий Николаевич сильно болел.

Дмитрий Курилов родился в 1966 году в Костроме, был редактором телепередачи «Аншлаг», успел принять участие в работе над почти полусотней фильмов и сериалов, среди которых «Возвращение Мухтара», «Ваша честь» и «Полицейский участок». Дмитрий Николаевич также был автором сценария к российской адаптации шведско-датского детективного сериала «Мост». В последние годы жизни Курилов работал над сериалом «Приставы», который должен выйти в прокат в 2023 году.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве нашли тело 18-летнего актёра Арсена Суховского, который умер от удара током.