Владимир Путин заявил о большом вкладе Сергея Собянина в строительство кластера «Ломоносов» в Москве

Фото: Телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина

В среду, 25 января, президент России Владимир Путин посетил открытие научно-технологической долины МГУ в Москве, где состоялся ввод в эксплуатацию двух кластеров - междисциплинарного и «Ломоносов». Вклад мэра столицы Сергея Собянина в строительство последнего Путин высоко оценил. Об этом сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Как отметил глава государства, комментируя идею создать специальную систему навигации по кластеру для студентов и гостей, помочь в решении этого вопроса может Собянин, так как он уже очень многое сделал для открытия кластера, а особенно ценным было его участие на этапе проектирования объекта.

По мнению Путина, «Ломоносов» обладает крайне удачной транспортной доступностью - рядом три станции метро, две из которых построили совсем недавно. Однако несмотря на это, в кластере действительно нужна навигация, чтобы студенты понимали куда идти и чем здесь заниматься.

Ранее KP.RU сообщал о том, что во время открытия научно-технологической долины МГУ, одна из студенток вуза обратилась к Путину с просьбой взять её на работу в администрацию президента.