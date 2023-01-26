Облачная погода, небольшие осадки и до -1 градуса ожидаются в Москве 26 января

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в четверг, 26 января, прогнозируется облачная погода, местами небольшие осадки, гололед. На столичных дорогах и улица сохранится гололедица. Днем температура воздуха повысится до +1…-1 градуса, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного понизится и составит 753 мм ртутного столба. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на пятницу воздух остынет до -4…-2 градусов. При этом характер погоды практически не изменится: будет идти снег, гололедица сохранится. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду. Днем 27 января столбики термометров покажут от минус двух до нуля градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве до конца недели сохранится гололедица, после этого в город придут снегопады. Ледяное покрытие исчезнет, когда в городе выпадет около 4-5 сантиметров осадков.