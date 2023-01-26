Экскурсии в поликлиниках и больницах Москвы проведут для учеников медклассов

Школьники узнают о работе врачей всех специальностей. Фото: mos.ru

Экскурсии по детским и взрослым поликлиникам, многопрофильным стационарам, станциям скорой помощи проведут для учеников медицинских классов московских школ. Ребята познакомятся с современным оборудованием и цифровыми технологиями, сообщили на сайте столичной мэрии.

Школьникам расскажут о том, как устроены медучреждения и как работает система взаимодействия с пациентами. Старшеклассники также узнают о работе врачей всех специальностей, о новых стандартах медицинской помощи и об оснащении лечебных кабинетов. Кроме того, они смогут понаблюдать за проведением некоторых медицинских процедур.

В Москве предпрофессиональное образование доступно 52 тысячам учеников более 400 школ. Медицинские классы открыты в 136 образовательных учреждения, в них учатся 6,5 тысячи ребят. Они изучают химию, биологию, основы оказания первой помощи, работают с медицинскими приборами и аптечкой.

Ранее KP.RU писал, что школьники из Москвы смогут получить более 400 бесплатных путевок во всероссийские детские центры – «Орленок», «Алые паруса», «Океан» и «Смену».