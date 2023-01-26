Мужчина сгорел заживо при пожаре в квартире на Ленинском проспекте в Москве

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза Фото: прокуратура Москвы

Мужчина 1973 года рождения погиб в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, сообщили в телеграм-канале прокуратуры города.

Возгорание произошло утром 26 января на 17-м этаже. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб города. Площадь пожара не уточняется. После тушения огня обнаружили тело 50-летнего мужчины.

Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара. По результат процессуальной проверки правоохранители примут соответствующее решение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 25 января, подвал театра «Русская песня» загорелся в центре Москвы. На месте ЧП работали пожарные. Информация о пострадавших не поступала. В пресс-службе театра заявили, что возгорание произошло на стройке рядом со зданием.