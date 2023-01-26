За сутки в Москве выявили 2411 новых случаев COVID-19

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 337 542 случая заражения ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве зарегистрировали 2411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 2424 человека, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 26 января.

Госпитализация потребовалась для 114 горожан, еще 2121 пациент выздоровели. Вирус унес жизни десяти человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 337 542 случая заболевания ковидим, 3 140 685 жителей вылечились, 47 830 от осложнений и последствий болезни.

В России за последние сутки зафиксировали 7077 человек, инфицированных COVID-19. В стационары попали 937 жителей, 5270 пациентов выздоровели, 40 россиян с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Ранее KP.RU сообщал, что врач столичной больницы Марьяна Лысенко сообщила о спаде заболеваемости гриппом и COVID-19 в Москве. Несмотря на это она призвала горожан соблюдать меры профилактики и проходить вакцинацию.

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