Экс-топ-менеджер крупных российских компаний Дмитрий Павочка уснул с сигаретой и сгорел заживо в Москве

Экс-топ менеджер крупных российских компаний Дмитрий Павочка погиб при пожаре в Москве. Как сообщил KP.RU источник в экстренных службах, предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Возгорание произошло в квартире на 17 этаже дома по Ленинскому проспекту. В ходе тушения спасатели обнаружили труп 49-летнего мужчины. Об этом ранее сообщал KP.RU.

Теперь же стало известно имя погибшего. Дмитрий Павочка, начальник отдела международного научно-образовательного сотрудничества Высшей школы промышленной политики и предпринимательства, ранее занимал руководящие должности в холдингах Юкос, Роскосмос, в банке «Менатеп», Автобанке и других крупных компаниях. Также он работал в Российском университете дружбы народов и Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Кроме того Павочка участвовал в проектах таких организаций как ООН, WWF, крупных нефтяных компаний и государственных органов РФ.

Предположительно, Дмитрий Павочка уснул с сигаретой, из-за чего и начался пожар.