Посвященные памяти Сталинградской битвы мероприятия пройдут в Москве Фото: ТАСС

Ряд тематических мероприятий подготовили к 80-летию победы в Сталинградской битве в Москве. О программе, посвященной юбилею одного из главных событий Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Так, 29 января, в честь годовщины разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск под Сталинградом, в Музее кино в столице покажут фильм «Дни и ночи» о тех событиях. Показ приурочен и к выставке «Снимал он трудный быт войны», посвященной военным операторам кинематографа. Ее откроют 2 февраля.

В этот же день начнет работу проект «Сталинград — история Победы». В рамках него на площадках исторических парков 24 городов России откроются специальные выставки.

Тогда же в рамках другого проекта, «Шесть ударов Победы», в Музее Победы откроется экспозиция «Ледяная петля Сталинграда». На выставке представят около 50 уникальных экспонатов из собрания музея, в том числе ранее ни разу не показанные посетителям.

Кроме того, 2 февраля запланирован телемост Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова. Помимо того, что он посвящен юбилею Сталинградской битвы, он даст старт Всероссийскому фестивалю «Салют Победы». Телемост соединит Москву и Сталинград.

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