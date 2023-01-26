Полицейские нашли владелицу сбившего трех пешеходов в Москве автомобиля Porsche

Полиция разыскивает водителя и пассажира, которые были в машине в момент Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов нашли владелицу автомобиля Porsche Cayenne, который сбил трех пешеходов. Авария произошла 25 января, двое пострадавших находятся в больнице с травмами различной степени тяжести, сообщают «Известия».

Иномарка зарегистрирована на 23-летнюю девушку. В момент ДТП она не находилась за рулем авто. При этом ее родители не знали, что она владеет таким дорогостоящим транспортным средством. По данным источника, у этого Porsche Cayenne практически каждый год менялись хозяева. Автомобиль не раз попадал в аварии, на него выписывались штрафы за превышение скоростного режима.

Полицейские разыскивают водителя и пассажира, которые находись в машине во время ДТП.

Ранее в Дептрансе сообщали, что вечером 25 января на улице Нижние поля в районе дома 21 автомобиль сбил на тротуаре группу людей. На месте работали оперативные службы города. Движение на участке не было затруднено.

Как писал KP.RU, 25 января автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе на Большой Черемушкинской улице в Москве. Информации о ее состоянии не уточняется.

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