Мошенники выманили у 86-летней пенсионерки из Москвы 3,6 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве полицейские задержали 44-летюю женщину, подозреваемую в мошенничестве по отношению к 86-летней пенсионерке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

По данным ведомства, потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он попросил женщину якобы помочь в задержании преступников, которые обманывают пенсионеров. Пожилая москвичка согласилась. Спустя время ей позвонил еще один незнакомец и, угрожая, потребовал снять деньги и передать их курьеру. Пенсионерка выполнила его указания и передала 3,6 млн рублей женщине-курьеру. Позднее она поняла, что стала жертвой аферистов.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленницу, которая забрала у потерпевшей деньги. Всю сумму она отправила своим сообщникам на электронный кошелек. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, подозреваемая находится под домашним арестом. Разыскиваются остальные преступники.

Ранее KP.RU писал, что москвич выманил у знакомой 17 миллионов рублей и перестал выходить на связь.