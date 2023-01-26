Большой Москворецкий мост в Москве перекроют 28 января для проведения киносъемок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Большом Москворецком мосту 28 января с 2:00 до 5:00 будет вводиться краткосрочное перекрытие. Транспорт не будут пускать промежутками - не более 10 минут. В это время на указанном участке будут проводить киносъемки, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В указанный период Большой Москворецкий мост будут перекрывать на участке от улицы Варварка до пресечения с Лубочным переулком. При этом запрет на проезд будет касаться только личного и общественного транспорта — спецтехнику пропустят.

Дорожное ведомство обратилось к водителям с просьбой строить маршруты с учетом перекрытий.

Ранее KP.RU писал, что из-за киносъемок также перекрывали участок Леонтьевского переулка 22 января. Периодические ограничения вводились с 8 утра до 20 часов промежутками не более пяти минут.