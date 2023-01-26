Синоптик Леус поделился прогнозом погоды на предстоящие выходные в Москве

В Москве снежный покров составляет 22 см, что на 30% ниже климатической нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве и области в предстоящие выходные, 28 и 29 января, ожидается мягкая зимняя погода. Температура будет немного выше климатической нормы, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По словам синоптика, в пятницу в городе прогнозируется облачная погода и небольшие осадки в виде снега. Столбики термометров будут показывать около -3…-4 градусов, что на три-четыре градуса выше нормы климата. В ночь воздух в столице остынет до -1..-3 градусов, в Подмосковье – от 0 до -3 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

В субботу вклинение циклона ослабнет, а к берегам Москвы-реки придут холодные воздушные массы. Ночью в городе подморозит до -4…-6 градусов, по области от -3 до -8 градусов. Днем воздух прогреется до 2-4 градусов ниже нуля, в Подмосковье будет около -1…-6 градусов.

В воскресенье погода в столичном регионе будут определяться уже другим циклоном, который активен на северо-западе России. Облака станут немного плотнее, пойдет снег. В Москве ночью температура воздуха составит минус 4-6 градусов, днем минус 2-4 градуса, а в области – минус 3-8 и минус 1-6 градусов соответственно.

Метеоролог добавил: сейчас в столице высота снежного покрова составляет 22 см, что на 30% ниже нормы.

Ранее KP.RU писал, что облачная погода, небольшие осадки и до -1 градуса ожидаются в Москве 26 января.