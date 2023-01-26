Пешеходов и водителей в Москве призывают быть более внимательными из-за гололеда в Москве Фото: Диля Ахмадишина

В Москве местами прогнозируется гололед вплоть до 18:00 26 января. О подобных природных катаклизмах сообщили в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что все необходимые городские службы постоянно мониторят состояние столичных дорог и проводят работы по регламенту в связи с ухудшением погодных условий.

Пешеходам напоминают, что в текущих погодных условиях следует быть более внимательными и аккуратными на улице. Водителям же стоит принять дополнительные меры безопасности на дорогах, снизить привычную скорость и отказаться от лишних маневров и перестроений.

Ранее KP.RU писал, что на выходных в Москве ожидается небольшой снег и морозы. По словам синоптика Леуса, сейчас в столице высота снежного покрова составляет 22 сантиметра, что на 30% выше нормы для этого периода. Температура воздуха может опускаться в ночное время суток до восьми градусов ниже нуля.