Расписание поездов на Рижском и Курском направлениях D2 изменится с 28 по 30 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1:30 28 января по 4:30 30 января изменится расписание поездов на Рижском и Курском направлениях D2. Это необходимо из-за строительства ТПУ «Рижская», сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

На станциях Рижская и Площадь трех вокзалов, движение будет осуществляться по пути на «Нахабино». Интервалы поездов увеличат до одного часа.

На Рижском направлении часть поездов будет отменена, а интервалы движения будут увеличены до получаса. Некоторые поезда проследуют от/до Стрешнево и Рижского вокзала.

Также на Курском направлении часть поездов тоже отменят, а интервалы увеличат до 20 минут. Некоторые из поездов будет следовать от/до станции

28 и 29 января будет закрыт один из главных путей на участке от Рижской до Курского вокзала. Поезда на это время будет следовать только по одному пути, а выходные для подобных работ выбраны из-за меньшего числа пассажиров.

С учетом временных изменений, пассажиров просят заранее планировать свои маршруты в эти дни.

Ранее KP.RU писал, что на Киевском направлении МЖД 28 и 29 января изменится движение поездов. Там будут проводиться работы, необходимые для запуска МЦД-4.