Названы районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты назвали районы Москвы с самым дешевым жильем, сдающимся в аренду. В основном такие предложения встречаются за МКАД или недалеко от нее, такие данные публикует РБК со ссылкой на исследование специалистов.

Минимальную цену нашли в Царицыно, где на так давно временно закрыли метро. Так, самая дешевая квартира обойдется потенциальному арендатору в 23 тысячи рублей в месяц.

Средняя же цена квартиры на юге Москвы варьируется примерно в районе 35 тысяч рублей за месяц аренды.

На втором месте в списке — район Выхино-Жулебино, часть которого находится за МКАД. Минимальная ставка там — 25 тысяч в месяц, а средняя цена однушки — 33 тысячи рублей.

Третье место между собой делят Южное Бутово и Капотня. Там минимальный ценник на аренду жилья составляет 26 тысяч рублей, а средняя цена чуть более 36 тысяч.

Специалисты отмечают, что жилье с низкой ценой пользуется большим спросом, даже на фоне общего падения.

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