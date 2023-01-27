Начальника информационного управления ФТС Васильева задержали в Москве по подозрению по взяточничестве

С подозреваемым проводятся следственные действия Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве задержали начальника центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева. Он подозревается во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что главного ИТ-специалиста российской таможни доставили в Следственный комитет. С мужчиной проводятся следственные действия. По словам собеседника агентства, сотрудник ФТС подозревается не только в получении взятки, но и в хищении с господрядов.

По предварительным данным, Дмитрию Васильеву изберут меру пресечения в пятницу, 27 января.

Ранее KP.RU писал, что главу Министерства жилищной политики Подмосковья обвинили в крупной взятке. Вагифу Агаеву грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. По головному делу также проходят начальник управления госслужбы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев, две сотрудницы Министерства жилищной политики и чиновница Мособлархитектуры Мария Королева.