Станцию метро «Комсомольская» капитально отремонтируют к весне 2023 года

Масштабную реновацию проводят в вестибюле впервые с момента открытия станции в 1952 году Фото: Алиса ТИТКО

В Московском метрополитене капитальный ремонт объединённого подземного вестибюля на станции «Комсомольская» завершится весной 2023 года, сообщили на сайте столичной мэрии.

На время работ вестибюль не закрывают полностью, пассажиры продолжают пользоваться станцией. Ремонт находится на финальной стадии: специалисты приводят в порядок зону, примыкающую к кассам, а также технические помещения. Масштабную реновацию проводят в вестибюле «Комсомольской» впервые с момента ее запуска в 1952 году.

Рабочие уже убрали всю старую облицовку, восстановили гидроизоляцию, укрепили металлом несущие балки и перекрытия, заменили и убрали под пол более 4 тыс. метров коммуникаций, а также установили новые светильники. Теперь стены в вестибюле покрыты белым мрамором, а на полу уложен натуральный гранит.

Работы проводятся в рамках обновления транспортно-пересадочного узла «Площадь трех вокзалов».

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