Тематические жетоны появились в сувенирных магазинах Московского метрополитена Фото: Департамент транспорта Москвы

В сувенирных магазинах Московского метро появились тематические жетоны. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, всего выпущено восемь дизайнов.

Семь жетонов изображают достопримечательности столицы — памятник Минину и Пожарскому, Большой театр, сталинскую высотку МГУ, Кремль, Москву-реку, Царь-колокол и Царь-пушку. На восьмом создатели разместили поезда метро. С обратной стороны все жетоны имеют логотип Московского метрополитена.

Купить жетоны можно в сувенирном онлайн-магазине, а также офлайн в двух флагманских магазинах метро на «Маяковской» и «Трубной» и на стойках информации «Живое общение». Объем выпущенной партии не оглашается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве выпустили лимитированные тиражи карт «Тройка» с изображением катка на ВДНХ и советских автомобилей «Москвич».