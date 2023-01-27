Жителей Москвы научат различать птиц по пению с помощью «Пернатого аудиогида»

Мосприрода запустила новый проект «Пернатый аудиогид» Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГПБУ «Мосприрода» запустила новый проект «Пернатый аудиогид», который расскажет горожанам о разнообразии птиц в столице и научит различать их по пению, сообщили в пресс-службе организации.

В течение года мы планируем сравнить порядка 50 видов птиц. В специальном разделе на сайте Мосприроды можно будет не только прочитать и посмотреть, как выглядят пернатые, но и послушать их голоса», – уточнила замруководителя Мосприроды Вера Струкова.

Каждый месяц специалиста будут делиться лекциями о видах одного из семейств птиц, рассказывать об отличительных особенностях их внешности, оттенках голосов, особенностях оперения. Также можно будет прослушать записи с пением пернатых.

Например, в феврале в проекте «Пернатый гид» под пристальным вниманием окажутся совообразные: болотная сова, ушастая сова, неясыть, мохноногий сыч и другие. В марте можно будет узнать о трясогузках: белой, желтой и желтоватой, а в апреле – о дроздах.

Всего в Москве насчитывается 270 видов птиц, 88 из них внесены в Красную книгу столицы. Часто пернатых можно увидеть в парках и на природных территориях.

Ранее KP.RU писал, что в столице 15 января проводился ежегодный учет водоплавающих птиц.