Интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии увеличили из-за человека на пути

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поезда столичной подземки на восточном участке «синей» ветки метро временно идут с увеличенными интервалами, сообщили в Телеграм-канале Департамента транспорта города. Причина задержек – человек на пути.

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - сказано в сообщении.

Уточняется, что на Арбатско-Покровской линии в настоящий момент не идут поезда от «Курской» до «Партизанской». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами движения. О состоянии пассажира, а также обстоятельствах произошедшего ничего не сообщается.

Ранее KP.RU писал, что 11 января на оранжевой и серой ветках метро Москвы были увеличены интервалы между поездами. На некоторых станциях образовались большие очереди. Спустя время движение восстановили и ввели в график.