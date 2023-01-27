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НовостиОбщество27 января 2023 8:02

Названы три интересных факта о станции метро «Воробьевы горы»

Это единственная станция, существовавшая в «фантомном» состоянии 20 лет
Роман ПОЛОСИКОВ
Названы три интересных факта о станции метро «Воробьевы горы»

Названы три интересных факта о станции метро «Воробьевы горы»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из интересных фактов — станция метро «Воробьевы горы» самая длинная в московской подземке. Ее протяженность составляет более четверти километра, такими фактами на Едином транспортном портале поделилась директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Также станция над Москвой-рекой находится практически в «невесомости». К ней нельзя подъехать на наземном транспорте благодаря уникальному расположению.

Ну а третий интересный факт заключается в том, что станция около 20 лет существовала в «фантомном» режиме. Из-за аварийного состояния моста ее закрыли в 1983 году. Какое-то время поезда проезжали сквозь эту станцию, а пассажиры могли наблюдать пустой зал, а потом уже появились объездные пути.

Ранее KP.RU писал, что станцию метро «Комсомольская» капитально отремонтируют к весне 2023 года. Полностью закрывать вестибюль для проведения работ не планируют. Ремонт уже находится на финальной стадии.