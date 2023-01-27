Регистрация школьников на ЕГЭ завершится в Москве 1 февраля 2023 года

Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по литературе, географии и химии Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве завершается регистрация школьников на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), заявления принимают до 1 февраля включительно, сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

Чтобы получить аттестат о среднем образовании, старшеклассникам нужно сдать два обязательных экзамена: русский язык и математику. Дополнительные предметы школьник выбирает, если планируют продолжить обучение в вузе.

В 2023 году досрочный период ЕГЭ будут проводить с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, а дополнительный – с 6 по 19 сентября. Выпускники, у которых экзамены по разным дисциплинам выпадут на один день, смогут сдать их в резервные дни.

Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по литературе, географии и химии (26 мая), испытание по русскому языку выпускники пройдут 29 мая, а по математике – 1 июня, а по истории и физике – 5 июня, по обществознанию – 8 июня.

По информатике и ИКТ экзамен состоится 19 и 20 июня, по биологии и письменной части по иностранным языкам – 13 июня. Кроме того, 16 и 17 июня школьникам предстоит сдать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

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