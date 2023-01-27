Мужчина открыл пожарный кран и залил платформу водой в метро Москвы

Нарушитель поливал из пожарного рукава платформу станции «Алексеевская» и вагон электропоезда Фото: МВД Медиа

В Московском метрополитене правоохранители задержали пассажира, который нарушил общественный порядок на станции «Алексеевская» Калужско-Рижской линии: из пожарного рукава он проливал платформу и поезд, сообщили на сайте МВД Медиа.

Уточняются, что мужчина открыл пожарный кран, облил вагон электропоезда и пол на станции, а затем перекрыл воду и сбежал. В этот момент на платформе находились другие пассажиры.

В кратчайшие сроки нарушителя поймали и доставили в отдел полиции. Мужчина не смог объяснить мотивы своего поступка. За нарушение общественного порядка ему назначили административный арест сроком на 10 суток.

Ранее KP.RU писал, что мужчина украл телефон у пассажирки столичной подземки, спрыгнул на пути и чуть не попал под поезд в тоннеле. Злоумышленника задержали на станции «Бауманская». Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления.