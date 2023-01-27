Москвич ударил кулаком по голове мужчину у ночного клуба в центре столицы

Мужчина ударил оппонента рукой по голове, пострадавшего госпитализировали в больницу Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали 31-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном причинении вреда жителю Подмосковья. Злоумышленник избил потерпевшего у ночного клуба на Маросейке, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, между мужчинами произошел конфликт. Москвич нанес своему оппоненту удар рукой по голове, тот упал и ударился затылком о дорожное покрытие. Нарядом скорой помощи пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина находится под домашним арестом.

Ранее KP.RU писал, что шесть человек попали в полицейский участок после массовой драки в центре Москвы. Среди участников потасовки было четверо студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева.Нарушителям грозит штраф или административный арест до 15 суток.