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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:07

Москвич ударил кулаком по голове мужчину у ночного клуба в центре столицы

Пострадавшего попал в одну из столичных больниц
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мужчина ударил оппонента рукой по голове, пострадавшего госпитализировали в больницу

Мужчина ударил оппонента рукой по голове, пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали 31-летнего жителя столицы, подозреваемого в умышленном причинении вреда жителю Подмосковья. Злоумышленник избил потерпевшего у ночного клуба на Маросейке, сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, между мужчинами произошел конфликт. Москвич нанес своему оппоненту удар рукой по голове, тот упал и ударился затылком о дорожное покрытие. Нарядом скорой помощи пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина находится под домашним арестом.

Ранее KP.RU писал, что шесть человек попали в полицейский участок после массовой драки в центре Москвы. Среди участников потасовки было четверо студентов Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева.Нарушителям грозит штраф или административный арест до 15 суток.