В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 2234 человек

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2234 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 2234 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 339 776 граждан. Информация об этом размещена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа у 121 инфицированного ухудшилось самочувствие. Всех их доставили в больницу, где в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у 12 человек. В последнее время летальность от ковида в Москве немного снизилась — раньше регистрировали по 12-16 смертей в сутки, а за минувшие 10 суток с 16 января в день умирало по 10-13 человек.

26 января 1937 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 142 622 человека. Еще 47842 пациента справиться с ковидом не смогли.

Ранее KP.RU писал, что днем ранее в столице выявили 2411 новых случаев COVID-19, а 2121 человек выздоровел.