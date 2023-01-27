В здании ФТС проводят обыски по делу о крупной взятке и хищении с господрядов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В здании Федеральной таможенной службы России проходят обыски. Они связаны с уголовным делом, которое возбудили против начальника IT-управления Дмитрия Васильева, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи изымают документы, которые помогут расследовать дело о крупной взятке.

Также сотрудники правопорядка подтвердили факт задержания фигуранта этого дела и продолжение следственных действий. Дмитрий Васильев подозревается в крупной взятке и хищении денежных средств при выполнении господрядов.

Ранее KP.RU сообщал о задержании начальника информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России. Следственные мероприятия проводятся по подозрению его в коррупции и хищении с господрядов. В отношении фигуранта в ближайшее время будет избрана мера пресечения.