Последователи схиигумена Сергия простились с ним со слезами на глазах

Сторонницы отца Сергия (Николая Романова) во время оглашения приговора. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в пятницу, 27 января, суд приговорил бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (настоящее имя – Николай Романов) к семи годам тюрьмы за экстремизм.

Как ранее сообщал KP.RU, суд признал Романова и Могучева виновными по статье 282 УК РФ - "Возбуждение ненависти либо вражды … в составе организованной группы". По этой статье Романов получил пять с половиной лет колонии, а его помощник Всеволод Могучев - пять лет.

Этот приговор стал уже вторым для Романова. В конце ноября 2021 года он получил 3,5 года общего режима по делу о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также к склонению к совершению самоубийства.

Суд приговорил бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (настоящее имя – Николай Романов) к семи годам тюрьмы. Фото: Иван МАКЕЕВ

С учетом первого приговора Романов получил семь лет колонии общего режима.

После оглашения приговора последователи схиигумена простились с ним со слезами на глазах. Сторонники отлученного от церкви Сергия Романова собрались в помещении здания суда. Как только прозвучал приговор, они начали плакать и махать ему рукой на прощание. Чтобы эти люди не прорвались к Сергию, их удерживали сотрудники правоохранительных органов.