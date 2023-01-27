Прохожий избил выписавшего штраф инспектора паркинга на Ленинском проспекте в Москве

Мужчина оскорбил инспектора и применил к нему физическую силу Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Ленинском проспекте прохожий напал на инспектора «Московского паркинга», когда тот фиксировал нарушение правил парковки, сообщили в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 25 января. Сотрудник МАДИ заметил на улице неправильно припаркованную «Газель» и начал выписывать штраф. Это не понравилось одному их прохожих: мужчина начал оскорблять инспектора и угрожать ему. Затем нарушитель несколько раз толкнул его и повалил на землю. После потасовки агрессивный прохожий скрылся с места происшествия. Нарушителя разыскивают правоохранители.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура передала материалы процессуальной проверки в территориальный орган Следственного комитета. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ «Применения насилия в отношении представителя власти».

Ранее KP.RU писал, что водителя Lexus приговорили к пяти годам тюрьмы за нападение на инспектора ДПС в центре Москвы. В августе 2022 года мужчина зажал руку сотрудника полиции стеклом своего автомобиля и протащил его по дороге.