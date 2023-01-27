Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение снегопадов в Москву на следующей неделе

Возвращение снегопадов в Москву прогнозируют уже на следующей неделе Фото: Евгения ГУСЕВА

Нынешняя скучная и невыразительная погода в столице сохранится еще до конца недели. Уже с понедельника 30 января в Москву вернется снегопад, который, предположительно, продлится 2-3 дня, об этом сообщает RT со слов главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Снегопады закончатся во второй половине следующей недели, тогда же температура воздуха в Москве может подняться до двух градусов тепла. Также может подняться более сильный ветер.

Атмосферное давление будет находиться в районе 735-732 миллиметров ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что в выходные в Москве ожидается облачная погода без осадков, а на дорогах и тротуарах все так же будет гололедица, после прошедшего недавно ледяного дождя. Температура воздуха может опуститься в конце недели до пяти градусов ниже нуля.