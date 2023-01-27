Суд Москвы заочно приговорил майора полиции в отставке к 8 годам тюрьмы за фейки о ВС РФ

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Басманный суд Москвы заочно приговорил майора полиции в отставке Олега Кашинцева к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Кашинцева признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Его лишили звания майора полиции, также теперь у него нет права администрировать электронные сайты и социальные сети и занимать должности в правоохранительных органах.

В настоящий момент Олег Кашинцев находится за пределами Российской Федерации, в начале июля 2022 года его объявили в розыск. Уточняется, что срок отбытия наказания будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ.

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