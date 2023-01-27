Диетолог Аплетаева предостерегла людей на диете от злоупотребления бананами

Врач-диетолог предостерегла людей на диете от злоупотребления бананами Фото: Shutterstock

Многие советуют есть бананы на диете, поскольку они хорошо насыщают. Это действительно так, однако стоит не злоупотреблять этим фруктом, об этом сообщила в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Марина Аплетаева.

В бананах содержится незаменимая для человека аминокислота триптофан, которая по сути — предшественник серотонина. Поэтому бананы могут не только насыщать человека на диете, но и подарить ему заряд положительных эмоций.

Если есть в день половину или хотя бы один небольшой банан, то абсолютно никаких последствий от этого не будет. Но если есть их много и часто, то все старания по снижению веса пойдут насмарку. Каким бы полезным ни был фрукт, он все же содержит достаточно много сахара.

Также специалист отметила, что в нем содержится большое количество хороших и полезных углеводов, которые насыщают энергией лучше сладкого кофе и конфет. Еще одним из полезных свойств называют наличие пищевых волокон, которые подпитывают микрофлору кишечника.

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