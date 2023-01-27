Пробки до 8 баллов ожидаются 27 января в Москве из-за ухудшения погодных условий

Пробки до восьми баллов ожидаются в Москве из-за ухудшения погодных условий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центр организации дорожного движения предупреждает о возможном ухудшении ситуации на дорогах Москвы. Ожидаются пробки до восьми баллов. Такую информацию публикуют в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

На данный момент ситуация на дорогах столицы оценивается на семь баллов. Сейчас сообщается о затруднении движения на шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, ТТК и МКАД, а также в центральной части города.

Водителей просят принимать дополнительные меры безопасности на дорогах. На время непростых погодных условий стоит снизить привычную скорость и увеличить дистанцию между автомобилями, а также отказаться от обгонов и лишних маневров.

Ранее KP.RU писал, что на 45-м километре внутренней стороны МКАД загорелся автомобиль. Городским службам пришлось временно перекрыть участок дороги. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания автомобиля, не поступало.