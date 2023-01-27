Водитель автобуса сбил пешехода у метро «Киевская» в Москве

Водитель частного автобуса сбил пешехода на западе Москвы Фото: прокуратура Москвы

На улице Большая Дорогомиловская в Западном административном округе города Москвы в районе Дорогомилово 56-летний водитель коммерческого пассажирского автобуса частного перевозчика наехал на пешехода. Пострадавший выжил, но госпитализирован, сообщает прокуратура столицы.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели.

ДТП произошло вечером в пятницу, 27 января. Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств и причин аварии. После завершения расследования по данному факту будет принято процессуальное решение, заверили в правоохранительном ведомстве.

Ранее в Москве на улице Нижние поля «Порше» сбил трех пешеходов. Как писал KP.RU, виновник ДТП с места происшествия скрылся, владелицу иномарки нашли, но выяснилось, что в момент аварии в машине ее не было. Полиция продолжает разыскивать водителя и пассажира авто.