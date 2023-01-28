Терапевт Чернышова назвала самолечение главной ошибкой при борьбе с кашлем

Названа главная ошибка при лечении кашля Фото: Shutterstock

Главной ошибкой при возникновении кашля станет самолечение без консультации со специалистом и постановки диагноза. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, причинами возникновения кашля у человека может быть множество разных заболеваний. Как, например, побочный эффект при приеме гипотензивных препаратов. Также кашель может появиться при сердечной недостаточности, аллергии, воспалении легких и вирусах в организме.

В зависимости от причины нужно по-разному лечить кашель. Просто так пить лекарства, выводящие мокроту, нет смысла, когда причина не в этом.

Если же не лечить кашель вовремя, можно серьезно навредить самому себе.

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