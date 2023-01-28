Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 7:00

Терапевт Чернышова назвала самолечение главной ошибкой при борьбе с кашлем

Самой главной и частой ошибкой врач считает самолечение без постановки диагноза
Роман ПОЛОСИКОВ
Названа главная ошибка при лечении кашля

Названа главная ошибка при лечении кашля

Фото: Shutterstock

Главной ошибкой при возникновении кашля станет самолечение без консультации со специалистом и постановки диагноза. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, причинами возникновения кашля у человека может быть множество разных заболеваний. Как, например, побочный эффект при приеме гипотензивных препаратов. Также кашель может появиться при сердечной недостаточности, аллергии, воспалении легких и вирусах в организме.

В зависимости от причины нужно по-разному лечить кашель. Просто так пить лекарства, выводящие мокроту, нет смысла, когда причина не в этом.

Если же не лечить кашель вовремя, можно серьезно навредить самому себе.

Ранее KP.RU сообщал о том, что людям на диете не стоит злоупотреблять бананами на диете. От этого худеющих предостерегла врач-диетолог Марина Аплетаева.