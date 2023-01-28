Участок Болотной набережной в Москве временно перекроют из-за съемок кино 31 января

Участок дороги на Болотной набережной в Москве будут временно перекрывать из-за съемок кино 31 января Фото: pexels.com

31 января в Москве на Болотной набережной в период с 01:00 до 06:00 будут временно перекрывать участок дороги для проведения киносъемок. О таких ограничениях сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

Участок дороги от дома №2 корпус 8 и до дома № 15 по Болотной набережной, будут перекрывать на небольшие промежутки времени. Они будут длиться не более семи минут.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Пропускать будут только местных жителей, городской и специальный транспорт.

Ранее KP.RU писал, что Большой Москварецкий мост в столице будут перекрывать ночью 28 января на промежутки не более десяти минут. Проходить съемки будут с 02:00 до 05:00. Запрет будет касаться только личного и общественного транспорта, пропустят только спецтехнику.